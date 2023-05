Migrant Founders Monitor 2023 Bürokratie und Behörden erschweren Start-up-Gründung für Einwanderer

Um Personen mit Migrationshintergrund daher die Gründung zu erleichtern, will er Behördengänge vereinfachen, verkürzen und digitaler machen. „Was wir jetzt angehen, ist das Registermodernisierungsgesetz, das wir für eine digitale Verwaltung benötigen“, sagte er. In dem Punkt ginge es voran, es brauche aber noch etwas Zeit, meinte Höferlin. Weiter will er Englisch als Grundlagensprache einführen und digitale Vorgänge bei der Gründung in Englischer Sprache ermöglichen. Zudem soll das Einwanderungsgesetz moderner werden. „Deutschland ist seit Jahren ein Integrationsland, aber wir haben kein Migrationssystem“, sagte Höferlin. Damit ist gemeint, dass viele Gründer und Gründerinnen kaum unter das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz nach Paragraf 21 fallen. Dieses besagt, dass einem Ausländer die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit erteilt werden kann, wenn ein wirtschaftliches Interesse oder ein regionales Bedürfnis besteht, die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt oder die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine Kreditzusage gesichert ist. „Das Ziel muss sein, dass Gründer mit einem Migrationshintergrund keine Nachteile haben und dieselben Chancen bekommen wie Gründer in Deutschland“, fasst Höferlin zusammen.