Investitionsvolumen seit 2021 halbiert Start-ups in Europa bekommen deutlich weniger Kapital

Dabei kam auch heraus, dass Deutschland im Vergleich zu den zwei anderen großen Ökosystemen in Europa etwas besser abschneidet: Hier ging das Investitionsvolumens im ersten Halbjahr 2023 um 44 Prozent zurück, wohingegen es in Großbritannien und Frankreich um 59 beziehungsweise 55 Prozent schrumpfte. „Die Venture Capital-Investitionen in Deutschland lagen im vergangenen Jahr 2022 mit knapp zehn Milliarden Euro sehr deutlich über dem Vor-Krisenjahr 2019“, sagte Christoph Stresing, Geschäftsführer des Start-up-Verbands, unserer Redaktion. Einzelne hohe Finanzierungsrunden zeigten, dass grundsätzlich weiter viel Kapital im Markt vorhanden sei. Das liege auch daran, dass viele Venture-Capital-Fonds aus der Zeit der langen Nullzinsphase noch gut gefüllt seien. Trotz allem blickt die deutsche Gründerszene positiv in die Zukunft.