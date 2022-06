Digitalkongress „Hinterland“ : Start-ups fürchten Kapitalknappheit

Eindeutige Ratschläge: SPD-Co-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil (links), im Gespräch mit Founders-Foundation-Geschäftsführer Dominik Gross, fordert etablierte Unternehmen zur Zusammenarbeit mit Start-ups auf. Foto: Photo: Dan Taylor / dantaylorpho/Dan Taylor

Bielefeld Zwei Jahre hatte die Corona-Krise viele Kongresse unmöglich gemacht, jetzt kamen zur „Hinterland“-Veranstaltung mehr als 1000 Gründer und Vertreter von Familienunternehmen in Ostwestfalen zusammen. Die Stimmung war gut, eine enge Zusammenarbeit könnte aber noch einmal an Bedeutung gewinnen – Start-ups fürchten schwierigere Finanzierungsbedingungen

Weiterleiten Drucken Von Manuel Heckel

Eine klare Handlungsempfehlung für die Wirtschaft – und das aus der Politik: „Ich wünsche mir, dass Mittelstand und Industrie begreifen, dass sie mehr mit Start-ups zusammenarbeiten müssen“, sagte SPD-Co-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil am Mittwoch, 1. Juni auf der Konferenz „Hinterland of Things“ in Bielefeld. Im Publikum: 1300 Vertreterinnen und Vertreter von Familienunternehmen, Start-ups und Investoren. Sie waren der Einladung der Founders Foundation gefolgt, die mit finanzieller Unterstützung der Bertelsmann-Stiftung in Ostwestfalen ein engmaschiges Digitalisierungs-Netzwerk aufbaut.

Im Fokus steht besonders die Zusammenarbeit von traditionsreichen Firmen und frisch gegründeten Unternehmen. Mit eigenen Beteiligungsgesellschaften wie Miele Ventures oder der Übernahme von Flaschenpost durch Dr. Oetker haben einige der NRW-Unternehmen bereits demonstriert, wie gut sie das Zusammenspiel beherrschen. Landmaschinenbauer Claas aus Harsewinkel führte auf der „Hinterland“ ein kompaktes Fahrzeug vor, das zukünftig auch ohne Landwirt Ackerflächen bearbeiten könnte – entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem niederländischen Start-up Agxeed, die Serienproduktion soll bald starten. Doch immer noch ist die Kooperation mit jungen Tech-Firmen für manchen Familienbetrieb Neuland. Nicht nur Klingbeil warb daher in Bielefeld dafür, diese Scheu weiter abzulegen.

Sorgenvoller Blick voraus für viele Start-ups

Für Start-ups, die sich an Geschäftskunden richten, könnte es in den kommenden Monaten deutlich wichtiger werden, sich früh etablierte und finanzkräftige Partner zu besorgen. Denn in den Gesprächen auf und neben den Bühnen im Bielefelder Lokschuppen, in dem sonst Konzerte stattfinden oder Kabarettisten auftreten, ging es immer wieder um negative Nachrichten. Viele Jahre lang wuchs die deutsche Start-up-Szene beständig – Finanzierungsrunden und Bewertungen legten regelmäßig zu. Verena Pausder, die unter anderem das Bildungs-Start-up Fox and Sheep aufgebaut hat, sprach von einer „Zoomification“ des Risikokapitals. Viele Start-ups konnten selbst in der Pandemie Investoren via Videokonferenz von sich überzeugen: „Berlin ist jetzt genauso weit weg wie Palo Alto“, sagte die Unternehmerin.

Doch in den vergangenen Wochen drehte sich der Wind. Tech-Aktien gaben kräftig nach, der Ukraine-Krieg sorgt ebenso für Verunsicherung wie die anhaltenden Lieferkettenprobleme, die Inflation und die steigenden Zinssen. Einige Gründer fürchten, bei anstehenden Finanzierungsrunden nun bei Investoren abzublitzen: „Der Zugang zu Kapital wird schwieriger“, sagte Pausder auf der Bielefelder Bühne. Einige deutsche Gründerinnen und Gründer müssten nun durch ihre erste echte Krise, sagte Christian Miele, Partner des Investors Headline und Vorsitzender Bundesverband Deutsche Startups: „Sie müssen lernen, ihr Start-up durch diese Zeit zu manövrieren.“

Hoffnung auf volle Kassen und kluge Konzepte

Diese Aufgabe kann durchaus gelingen, da waren sich die Besucher der „Hinterland“ in vielen Gesprächen sicher. Ein Hoffnungsschimmer: In den vergangenen Jahren konnten einige Investoren, die in Deutschland aktiv sind, reichlich Geld einsammeln. Dieses Kapital muss nun in den kommenden zwei bis drei Jahren in Start-ups gesteckt werden. „Die Fonds müssen investieren“, beschwichtigte Pausder auf der Bühne. Zudem gilt: Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind beispielsweise Lösungen gefragt, mit denen Unternehmen Geld sparen oder effizienter arbeiten können. Gerade auf diese Aufgabe fokussieren sich viele Start-ups im Geschäftskundenbereich. „Harte Zeiten sind immer auch gute Zeiten für unternehmerisches Denken“, sagte Pausder.