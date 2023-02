Zwei Geschäftsideen gegen die Klimakrise Ganz nebenbei die Welt retten

Als Tayyar Bayrakci 40 Jahre alt wird, wagt er einen Neuanfang. Der Bootsbaumeister schreibt sich für ein Elektrotechnik-Studium an der Hochschule München ein, sein Schwerpunkt liegt ab sofort auf erneuerbaren Energien. Ein Thema, das ihm offenbar liegt: Für seine Bachelorarbeit tüftelt er an rotierenden Strömungen in Rohren und entwickelt ein Verfahren, mit dem man verschmutztes Wasser reinigen kann – ein Prozess, der sonst mit hohen Kosten und viel Aufwand verbunden ist.