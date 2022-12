10,7 Millionen Euro für die dritte Förderphase Start-ups: Land stärkt Digital-Hubs den Rücken

In sozialen Medien ist unterdessen eine Debatte darüber entbrannt, welche Rolle der Staat in der Start-up-Szene spielen soll. Florian Rinke, Autor des Buchs „Silicon Rheinland“, fragt pointiert bei LinkedIn: „Müssen wir ausgerechnet in einer sich dynamisch entwickelnden Digitalwirtschaft, in der Millionen und Milliarden bewegt werden, über eine Anschubfinanzierung hinaus eine Art Hub-Brauchtum erschaffen?“ Das Gründerforum Founders Foundation in Bielefeld beweise, dass man Vernetzungs- und Beratungsleistungen auch privat anbieten könne.