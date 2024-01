Rückgang um ein Viertel Weniger Neugründungen in NRW

In den einzelnen Städten machte sich der negative Trend ebenfalls bemerkbar: Seit 2019 ist der Anteil der Neugründungen aus den sogenannten Hotspots Berlin, München und Hamburg von 41 Prozent auf 33 Prozent gesunken – kleinere Standorte konnten aufholen. Hotspots bedeutet in diesem Fall, dass in diesen Städten in den vergangenen Jahren die meisten Start-ups pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gegründet wurden im Vergleich zu anderen Regionen. Nun führt Berlin die Liste wieder mit 12,5 Neugründungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an und überholt damit München (12,4). Universitätsstadt Darmstadt kämpft sich von Platz 13 auf Platz drei hoch – mit 12,3 Neugründungen. Die forschungsnahen Standorte Karlsruhe (10) und Heidelberg (8,6) belegen Platz vier und fünf, Hamburg (8,4) nur Platz sechs. Mit Düsseldorf (7,9) und Aachen (7,9) schaffen es erneut zwei NRW-Städte ins Top-Ten-Ranking – auf Rang sieben und acht. Potsdam (7,5) und Mainz (7,3) bilden die Schlusslichter.