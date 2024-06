Wie man als Studienabbrecherin gründet „Ich wusste nicht einmal, was ein Start-up ist“

Als Miriam Wohlfarth am Beginn ihrer Gründerinnen-Karriere steht, weiß sie nicht einmal, was ein Start-up ist. Ihr Lebensweg ist nicht gerade gradlinig. Keine Elite-Universität, keine Topnoten, keine Vision für die Zukunft. Stattdessen ein abgebrochenes Studium in Geschichte und Politik, weil ihr das Ganze „zu links“ gewesen sei, eine Weltreise, bei der sie nicht zu sich selbst gefunden hat, und eine abgeschlossene Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau, mit der sie so gar nicht glücklich ist. Als Pieter van der Does, einer der erfolgreichsten Gründer Europas, sie Ende der 90er Jahre also fragt, ob sie nicht beim niederländischen Zahlungs-Start-up Bibit einsteigen will, sagt sie sofort „Ja“. Miriam Wohlfarth hat nichts zu verlieren.