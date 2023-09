Bundesregierung stellt Fortschrittsbericht vor So läuft es mit der Start-up-Strategie

In Sachen Finanzierung hatte sie sich vorgenommen, die Möglichkeiten für Start-ups deutlich zu erweitern und sie in verschiedenen Phasen zu stärken – schwerpunktmäßig aber in der Wachstums- und Skalierungsphase. Mit diesem Ziel läuft es laut Bundesregierung gut: Im Februar sind der neue DeepTech & Climate Fonds und die European Tech Champions Initiative an den Start gegangen, der Wachstumsfonds Deutschland hat seine Investitionstätigkeit aufgenommen und bereits in mehr als zehn deutsche und europäische Wagniskapitalfonds investiert. Außerdem sammelte die vierte Fondsgeneration des HighTech Gründerfonds bei Investoren rund 500 Millionen Euro für weitere Investitionen in Start-ups ein. Und: Seit vergangenem Monat gewährt das Programm RegioInnoGrowth Start-ups und Mittelständlern mit innovativen Geschäftsmodellen und einem Jahresumsatz bis zu 75 Millionen Euro über die Landesförderinstitute stille und offene Beteiligungen sowie Nachrang- und Wandeldarlehen.