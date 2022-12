Start-up Sosafe schult Mitarbeiter Im Kampf gegen Hacker

Ein Mausklick reicht – und Hacker haben leichtes Spiel: Bei Cyberangriffen zielen die Kriminellen deshalb meistens auf die Mitarbeitenden von großen Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Landet eine Phishingmail in deren Postfach, bemerken die das oft gar nicht. Sie klicken auf den Link oder geben ihr Passwort arglos an falscher Stelle preis – und das Unglück nimmt seinen Lauf. Die Hacker stehlen die Zugangsdaten und kommen so an geschützte Daten heran.