Start-up-Monitor 2023 Noch immer zu wenige Gründerinnen

Ernüchternd fällt dagegen der Blick auf den Frauenanteil in der Szene aus: In den vergangenen Jahren war er noch stetig gewachsen – 2019 lag er bei rund 16 Prozent, 2021 bei fast 18 Prozent und 2022 bei etwas mehr als 20 Prozent. Nun stagniert er bei nicht einmal ganz 21 Prozent. „Während mit dem durchschnittlichen Anstieg der Jahre 2020 bis 2022 die Parität 2030 erreicht wäre, rückt dieses Ziel unter Fortschreibung der aktuellen Entwicklung in weite Ferne“, heißt es im Deutschen Start-up-Monitor dazu. Offenbar fehlten vielen Frauen die Netzwerke, auf die Männer vor allem in Krisenzeiten immer zurückgreifen können. Und Männer stellen anscheinend immer noch lieber Männer ein, wie ein weiteres Ergebnis zeigt: Der Anteil von Mitarbeiterinnen und weiblichen Führungskräften lag mit 44 beziehungsweise 40 Prozent in gemischten Gründungsteams deutlich höher als in rein männlichen Gründungsteams – hier waren es 29 beziehungsweise 14 Prozent. Dazu passt auch, dass Frauen in der Szene eher als Einzelkämpferinnen unterwegs sind: Mehr als die Hälfte von ihnen (rund 54 Prozent) gründeten allein, bei Männern waren es gerade einmal 19 Prozent. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss das Entwicklungspotenzial unserer Volkswirtschaft durch mehr Gründerinnen freigesetzt werden“, sagt Florian Nöll, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Start-up-Verbands und verantwortlich für Start-ups bei PWC Deutschland.