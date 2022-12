Roboter und autonomes Fahren Start-up will automatische Paketzustellung ermöglichen

Für die drei Bonner Gründer hat alles bei der Deutschen Post angefangen. Schares war für die Geschäftskunden zuständig, Mayer und Borger entwickelten die Packstationen mit. Sie alle arbeiteten über 20 Jahre in der Industrie, haben viel praktische Erfahrung gesammelt. „Die sogenannte letzte Meile bei der Paketzustellung ist unser Steckenpferd“, sagt Mayer. Deshalb können die drei Gründer auch ganz klar die Probleme in der Branche ausmachen, die in den kommenden Jahren wohl immer akuter werden. Der Online-Handel wächst und wächst, allein im Jahr 2021 verschickten Dienstleister innerhalb Deutschlands mehr als drei Milliarden Pakete an ihre Kunden. Mayer geht davon aus, dass es 2027 mehr als fünf Milliarden sein werden. Eine Menge, die für die Zusteller kaum zu bewältigen sein wird. „Es gibt nicht genügend Boten, die Fahrzeuge blockieren die Innenstädte, die Shops reduzieren ohnehin schon ihre Öffnungszeiten, weil sie Personalmangel haben und der Verpackungsmüll hat eine sehr schlechte Klimabilanz“, sagt Mayer. Deshalb müsse man schon jetzt gegensteuern – mit der automatischen Paketzustellung, die Innovative Robot Delivery etablieren möchte.