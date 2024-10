Erhöhung um knapp ein Drittel Starker Preisschub bei D-Tickets für Schüler

Enttäuscht über die Entwicklung sind der Sozialverband VdK und der Umweltverband Bund. „Das Sozialticket sollte nur 29 Euro kosten, damit niemand von Mobilität ausgeschlossen wird“, sagt unserer Redaktion Kerstin Ciesla, stellvertretende Bund-Vorsitzende NRW. Eine umso größere Enttäuschung sei nun die Preiserhöhung auf 48 Euro im Monat. „Wir haben uns seit der Einführung des Deutschlandtickets für ein vergünstigtes Sozialticket starkgemacht. Statt der von uns immer wieder geforderten Absenkung auf 29 Euro kommt nun die Preiserhöhung. Das ist ein Schritt in die falsche Richtung“, sagt Horst Vöge, Vorsitzender des VdK in NRW. Am Mittwoch wollen VdK, Bund und andere Organisationen in Duisburg beim Treffen der Landes-Verkehrsminister eine Petition für günstigere Sozialtickets und gegen die allgemeine Preiserhöhung des D-Tickets übergeben.