Finanzskandal Wirecard : Starker Anstieg der Wertpapier-Geschäfte von Bafin-Mitarbeitern

Berlin Mitarbeiter der Frankfurter Finanzaufsichtsbehörde Bafin haben im ersten Halbjahr 2020 mehr eigene Wertpapiergeschäfte angezeigt als im gesamten Vorjahr. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Demnach meldeten 531 Bafin-Mitarbeiter für das erste Halbjahr 2020 insgesamt 8267 Wertpapiergeschäfte an. 2019 waren es dagegen nur 469 Mitarbeiter, die in 7883 Fällen mit Wertpapieren selbst handelten. Die Geschäfte der Mitarbeiter werden in der Behörde immer erst nachträglich überprüft, wie aus der Antwort hervorgeht. Kein einziges sei bisher verwehrt worden.