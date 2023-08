Warum man mit dem Impfen trotzdem warten sollte Starker Anstieg der Corona-Fälle in NRW

Corona ist zurück. „In der vergangenen Woche (bis 20. August) wurden insgesamt 1030 Fälle für Nordrhein-Westfalen gemeldet“, sagt der Sprecher von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Das ist rund ein Drittel mehr als in der Vorwoche (769 Fälle) - und das, obwohl kaum noch getestet wird. Auch das Abwasser zeigt die Rückkehr von Corona an. „Seit Anfang August ist ein beginnender Anstieg der Viruslast im Abwasser zu beobachten. Alle elf beprobten Anlagen weisen eine steigende Tendenz auf“, so der Sprecher. In den Vormonaten war die Viruslast im Abwasser so niedrig, dass sie kaum nachweisbar war.