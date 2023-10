Stalking mit Tracking-Geräten Wie gefährlich sind AirTags wirklich?

Offenbar ist es in den mindestens 40 Fällen in den USA dennoch gelungen, Menschen zu verfolgen – in einem Fall soll es am Ende sogar einen Mord gegeben haben. Ob Ortungsgeräte also gefährlich sind, lässt sich laut Technik-Experte Sebastian Klöß vom Digitalverband Bitkom nicht pauschal beantworten. „Es verhält sich ähnlich wie mit anderen Gegenständen, die man zweckentfremden kann – zum Beispiel ein Messer. Man kann es nutzen, um ein Brot zu schneiden, oder, im schlimmsten Fall, um einem Menschen zu schaden“, sagt er. Es gebe also zumindest gewisse Risiken, die man beachten sollte. Klöß hält es für sinnvoll, dass die Hersteller sich zusammenschließen, sodass alle Smartphone-Nutzerinnen und -nutzer unabhängig vom Modell informiert werden, ob gerade ein Ortungsgerät in der Nähe ist – egal, ob es sich um ein Airtag handelt, ein Smarttag oder ein anderes Modell.