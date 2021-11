Stellenabbau setzt sich fort, Aktie legt zu : Thyssenkrupp will wieder Milliardengewinne machen

Essen Der Konzern hat inzwischen 7800 der angekündigten 12.000 Stellen abgebaut. Er prüft, die Stahlsparte in die Eigenständigkeit zu entlassen. Die Aktie legt zu. Vorstandschefin Merz spricht von einer Trendwende.

Stand beim Umbau „Nach gut zwei Jahren intensiver Transformation können wir heute sagen: Die Trendwende ist erkennbar, es geht in die richtige Richtung bei Thyssenkrupp. Trotzdem bleiben noch große Herausforderungen“, sagte Vorstandschefin Martina Merz. Zugleich betonte sie: „Die Pandemie hat uns aufgehalten, aber nicht zurückgeworfen.“ Das Wasserstoff-Geschäft könnte mit einem Minderheitsanteil an die Börse gebracht.

Zukunft der Stahlsparte Was aus der Keimzelle des Unternehmens wird, ist nicht nur wichtig für Tausende Mitarbeiter, sondern auch für die Zukunft des gesamten Konzerns. Immerhin fuhr die Sparte im abgelaufenen Jahr wieder einen Gewinn von 116 Millionen Euro ein. Im Vorjahr hatte sie noch mit einem Verlust von 820 Millionen Euro den ganzen Konzern belastet. Dämpfend wirkten die steigenden Rohstoffkosten sowie Einschränkungen in der Produktion wegen der Instandhaltung am Hochofen 1 in Duisburg.

Stellenabbau Bis 2023/2024 will der Konzern, wie in der Vergangenheit bereits angekündigt, mehr als 12.000 Stellen abbauen. 7800 Stellen sind davon bereits entfallen. „Auch im größten Restrukturierungsprogramm in der Geschichte von Thyssenkrupp sind wir stets verantwortungsvoll und anständig mit unseren Mitarbeitenden umgegangen, das werden wir auch weiterhin tun“, sagte Personalvorstand Oliver Burkhard. Viele Mitarbeiter seien in neue Beschäftigungsverhältnisse vermittelt worden. Allein die Stahlsparte Steel hat mehr als die Hälfte des bis 2026 vorgesehenen Abbaus von 3750 Stellen geschafft. Ein über diese Pläne hinausgehender Abbau sei nicht geplant, betonte der frühere IG-Metall-Chef. Zugleich sind bei Thyssenkrupp noch immer Mitarbeiter in Kurzarbeit. Es handele sich aber um weniger als 2000, so Oliver Burkhard. Auf dem Höhepunkt der Pandemie waren es 30.000, vor allem im Autobereich.