Erste Tarifrunde der Stahlindustrie Arbeitgeber bieten 3,1 Prozent mehr Lohn

Die erste Runde fand für die beiden Tarifbezirke gemeinsam in Düsseldorf statt. In der Stahl- und Eisenindustrie in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen sind rund 68 000 Menschen beschäftigt, in der ostdeutschen Stahlindustrie rund 8000. Die nächste Tarifverhandlung für die westdeutsche Stahlindustrie wurde für den 23. November 2023 anberaumt. Die nächste Verhandlung für die ostdeutsche Stahlindustrie findet am 24. November 2023 statt.