Export nach Amerika USA verlängern Zollvergünstigung für EU-Stahl um zwei Jahre

Die europäische Stahl- und Aluminiumindustrie darf ihre Erzeugnisse vorerst zwei weitere Jahre zu festgelegten Quoten zollfrei in die USA importieren. Präsident Joe Biden verlängerte am Donnerstag die bestehende Regelung bis zum 31. Dezember 2025, wie das Präsidialamt in Washington mitteilte. Damit soll den Angaben zufolge Zeit gewonnen werden, um die zuletzt stockenden Verhandlungen mit der EU über eine Anschlussregelung zu beenden. Diese soll nach früheren Angaben das Bestehen erheblicher Produktionskapazitäten etwa in China und die Verringerung des CO2-Ausstoßes bei der Stahlproduktion berücksichtigen. Biden sprach von einem „substanziellem Fortschritt“ in den Gesprächen.