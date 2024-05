Neue Podcast-Staffel Die Zeiten ändern sich – „Zukunftsorte“ erklärt den Wandel

Die Zeiten ändern sich. Rasant. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Doch sie wirkte als Brandbeschleuniger. Kontaktsperren haben Tatsachen geschaffen. Isolation und existenzielle Nöte haben viele von uns dazu gebracht, noch mal neu darüber nachzudenken: Was ist mir wirklich wichtig? Was brauche ich in meinem Leben - und was nicht?