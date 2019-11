Neues Städteranking : Keine guten Noten für NRW-Städte – Ruhrgebiet schneidet besonders schlecht ab

Berlin/Essen Städterankings sind für NRW selten Grund zur Freude. Auch eine neue Untersuchung ist da keine Ausnahme. Düsseldorf landet als bestplatzierte Stadt auf Rang 13, die Ruhrgebiets-Städte Herne und Gelsenkirchen auf den letzten Plätzen.

Berlin ist besonders dynamisch, München steht am besten da: Für NRW-Städte reicht es nicht einmal zu einem Platz in den Top Ten. Das sind Ergebnisse des diesjährigen Rankings deutscher Großstädte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Zusammenarbeit mit der „Wirtschaftswoche“ und dem Internetportal Immobilienscout24.