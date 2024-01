Kampf um Fördergeld für die Fernwärme Ampel will Stadtwerken 200 Millionen streichen

Die Sparpläne der Ampel betreffen auch Hunderte Stadtwerke. Sie haben fest damit gerechnet, dass der Bund den Ausbau der Fernwärme fördert, die ein Herzstück der Wärmewende werden soll. Doch der Bund will den Stadtwerken 200 Millionen Euro streichen – und die schlagen nun in einem Brandbrief an die Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestages Alarm, der am Donnerstag zur Bereinigungssitzung zusammenkommt. „Die in der Bereinigungsvorlage vorgeschlagene Kürzung der Förderung für die Fernwärme um 200 Millionen Euro halten wir für sachlich falsch. Statt einer Kürzung ist eine Erhöhung und Verstetigung nötig, wenn die Bundesregierung ihre eigenen Ziele der Wärmewende erreichen möchte“, heißt es im Schreiben des Stadtwerkeverbands VKU, das unserer Redaktion vorliegt.