Billig tanken Spritpreise in NRW aktuell auffällig niedrig

Von Reinhard Kowalewsky

Obwohl die Weltlage unter anderem wegen der Dauerkrise in Nah-Ost und einer eventuellen Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten alles andere als ruhig ist, sind die Spritpreise in diesen Wochen auffällig niedrig. Dies bestätigte sich am Mittwoch, nachdem bekannt geworden war, dass der Hamas-Spitzenrepräsentant Ismail Hanija in Teheran durch eine mutmaßlich israelische Rakete getötet worden war. Am Nachmittag war es in Düsseldorf möglich, Super E10 für 1,669 Euro pro Liter zu tanken. Diesel konnte für 1,529 in Hilden gekauft werden, bei Jet lag der Mindestpreis bei 1,539 Euro. Tankstellen von Esso und Shell boten den Liter Diesel zeitweise ab 1,549 Euro an pro Liter. So die Angaben der App „Clever-Tanken.de“, deren Informationen auf Daten beruhen, die das Bundeskartellamt bei den Tankstellenbetreibern zwangsweise abfragt.