Rohstoffmärkte : Spritpreise in Deutschland gehen leicht zurück

Spritpreise in Deutschland gehen leicht zurück

Eine Tankstelle Anfang der Woche in Köln. Foto: dpa/Oliver Berg

Düssseldorf Der extreme Anstieg der Spritpreise legt eine Pause ein. Sowohl für Diesel, Super und E10 gingen die Preise am Samstag leicht zurück, wie der ADAC meldete. Entspannung sei aber noch nicht in Sicht.

Diesel kostete demnach im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Freitags 2,312 Euro pro Liter, das sind 0,9 Cent weniger als am Donnerstag. E10 verbilligte sich um 0,2 Cent auf 2,20 Euro je Liter. Anzeichen für eine „gravierende Entspannung“ sieht der ADAC derzeit allerdings nicht.

In den Tagen davor hatten die Spritpreise teils von einem Tag auf den anderen zweistellig zugelegt und sind dadurch in nie gekannte Höhen vorgestoßen. Wichtigster Treiber ist der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte.