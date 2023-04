Preise an der Zapfsäule In welchen Großstädten Tanken am günstigsten ist

Bezogen auf die 20 größten deutschen Städte ist der Treibstoff in Bonn am günstigsten. Rund 1,72 Euro kostete der Liter E10 hier im Monatsschnitt, knapp 1,67 Euro fielen für den Liter Diesel an. Auf Rang zwei folgt Bochum mit knapp 1,73 Euro (Benzin) und 1,68 Euro (Diesel). Am teuersten ist E10 hingegen in Hamburg gewesen, wo der Liter im März im Schnitt 1,80 Euro kostete. In Nürnberg mussten Autofahrer für den Liter Diesel am tiefsten in die Tasche greifen. Er kostete hier 1,78 Euro.