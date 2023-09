Höchste Spritpreise seit Jahresbeginn Warum der Benzinpreis im August so stark stieg

Laut Fritsch könnte der Erdölpreis 2024 aber wieder fallen. „Die Prognosen legen nahe, dass sich der Erdölmarkt Anfang des kommenden Jahres wieder entspannen wird“, so der Rohstoffexperte. Außerdem könnte die wirtschaftliche Entwicklung Chinas eine Rolle spielen. In China sei die Nachfrage nach Öl im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Das sei ein Nachholeffekt nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen. „Die Nachfragedynamik dürfte in den kommenden Monaten nachlassen, weil der Nachholeffekt inzwischen abgeschlossen ist und die chinesische Konjunktur an Schwung verliert. China könnte deshalb mehr Benzin exportieren, was sich preisdämpfend auswirken würde.“