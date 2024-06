ADAC kritisiert Preisaufschläge Sprit auf der Autobahn bis zu 54 Cent teurer

Der ADAC verglich in einer Stichprobe die Preise an 40 Autobahntankstellen entlang der 15 längsten Autobahnen mit der jeweils nächstgelegenen Tankstation, die nicht direkt an der Autobahn lag. Die Preisunterschiede waren „nach wie vor deutlich“ - wenn auch in der Spitze etwas geringer als im Vorjahr.