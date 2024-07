Fit bleiben im Alter „Selbst Menschen im Pflegeheim sollten noch Sport machen“

Sportwissenschaftler Oliver Faude hat es schon vor vielen Jahren gemerkt, als seine Kinder noch klein waren: Die Rückenmuskulatur war ständig verspannt, er hatte Schmerzen und war nicht mehr so beweglich wie früher. „Ich habe die Kleinen oft auf dem Arm getragen, hochgehoben – das geht in den Rücken“, sagt er. Also fing er neben dem Ausdauersport an, ins Fitnessstudio zu gehen. Mindestens zwei Mal die Woche macht er seitdem Krafttraining und hat nie wieder Rückenprobleme gehabt. Heute ist er 50 Jahre alt, noch weit entfernt von der Rente, aber in einem Alter, in dem die Beschwerden bei vielen Menschen beginnen: Rückenleiden, Kurzatmigkeit, Gelenkschmerzen und eine höheres Verletzungsrisiko – der Körper macht nicht mehr so viel mit wie noch in jungen Jahren.