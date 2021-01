Innenausschuss diskutiert über Masken-Bestellung : SPD fordert vom Land Transparenz bei weiteren Aufträgen an van Laack

SPD fordert vom Land Transparenz bei weiteren Aufträgen an van Laack

Düsseldorf Die Polizei hatte einen Auftrag für Schutzmasken ohne Ausschreibung vergeben. Dagegen setzte sich eine Unternehmerin juristisch zur Wehr – und das erfolgreich. Jetzt ist der Ärger da.

Da liegen sie nun – und das seit Wochen: 1,25 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken hatte der Mönchengladbacher Modehersteller van Laack der Polizei Mitte Dezember geliefert. Seitdem stehen die Kisten in einem Polizeibekleidungscenter in Lünen. Doch während die Beamten weiterhin täglich zum Einsatz fahren, kommen die Masken bislang nicht zu diesem.

Schuld ist nicht die Qualität, sondern die offenbar allzu leichthändige Auftragsvergabe des zuständigen Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) in NRW. Dieses hatte zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 Masken bei van Laack bestellt und am 6. November noch einmal 1,25 Millionen Masken nachgeordert – diesmal jedoch ohne ein anderes Angebot einzuholen. Das hatte für Ärger gesorgt, immerhin lag das Gesamtvolumen des Auftrags bei rund 1,9 Millionen Euro. Die Vergabe wurde daher zum Politikum, über das am Donnerstag auch im Innenausschuss des Landtags diskutiert wurde.