Tarifchaos der Verbünde soll enden : 49-Euro-Ticket wird Thema im Landtag

Düsseldorf Bund und Länder wollen das 49-Euro-Ticket, aber die Finanzierung ist noch nicht ganz geklärt. Die NRW-SPD drängt nun im Land auf Tempo.

Das geplante 49-Euro-Ticket für bundesweite Fahrten im Nahverkehr wird zunehmend auch zum Thema der Politik in NRW als bevölkerungsreichstem Bundesland. Die SPD im Landtag will von der schwarz-grünen Landesregierung erfahren, wie stark diese das Discountabo subventionieren will und ob es nun wirklich zum 1. Januar 2023 starten soll. Ein entsprechender Antrag für einen Bericht im Verkehrsausschuss liegt unserer Redaktion vor. Dabei greift die SPD die Warnung von José Luis Castrillo auf, Vorstand des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). Er hatte gegenüber unserer Redaktion gesagt, der VRR als größter Verkehrsverbund Deutschlands werde das 49-Euro-Abo Kostenpflichtiger Inhalt nur einführen, wenn Bund und Land auch ausreichend Geld dafür bereitstellen und gleichzeitig aber auch die steigenden Kosten des ÖPNV finanzieren.