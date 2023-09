Energieversorgung SPD fordert mehr Tempo bei Wasserstoff

Günstiger Wasserstoff in NRW sei insbesondere wichtig, heißt es im Antrag, weil die USA Ansiedlungen von Industrie immer stärker unterstützen und weil die Energiepreise steigen – was auch mit dem Wegfall von billigem russischem Gas zusammenhängt. Nicht erwähnt wird allerdings, dass die SPD mit dafür verantwortlich ist, dass Energie in Deutschland so teuer ist, weil sie das Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke trotz Ukraine-Krieg nicht gestoppt hat beziehungsweise unterstützte.