Autobahn-Netz Sparprogramm bei bundeseigener Autobahngesellschaft

Der Aufsichtsratsvize sagte weiter, es dürfte zu Problemen kommen bei Investitionen in den Fuhrpark. „Der Fuhrpark ist teilweise überaltert und müsste erneuert werden. Wir wollen auch auf E-Mobilität umstellen. Wir haben ein großes Programm zum Aufbau von Ladesäulen an den Autobahnen. Aus meiner Sicht ist für all das dann kein Geld mehr da.“