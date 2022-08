Hohe Inflation : Sparkassen-Präsident macht düstere Voraussage zur finanziellen Lage der Deutschen

Die Mehrheit der Bundesbürger kommt nach Einschätzung des Sparkassen-Präsidenten Helmut Schleweis wegen der hohen Inflation zunehmend an finanzielle Grenzen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Mehr als jeder Zweite wird im Herbst und Winter an seine finanziellen Grenzen kommen, sagt der Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis voraus. Wegen der hohen Inflation sei es vielen nicht mehr möglich, Geld zurückzulegen.

Die Mehrheit der Bundesbürger kommt nach Einschätzung der Sparkassen wegen der hohen Inflation zunehmend an finanzielle Grenzen. „Wir rechnen damit, dass wegen der deutlichen Preissteigerung perspektivisch bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte – oder mehr – monatlich für die reine Lebenshaltung werden einsetzen müssen“, sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis der „Welt am Sonntag“. Vor einem Jahr waren laut Sparkassen-Vermögensbarometer lediglich 15 Prozent nicht in der Lage, Geld zurückzulegen.