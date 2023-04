Erntestart in NRW Was Spargel derzeit in der Region kostet

Bei Grünfutter an der Mittelstraße in Hilden kostete ein Kilo Spargel aus Deutschland, Klasse I, am Freitag 15,90 Euro, wer mehr als ein Kilo nimmt, bezahlt 14,99 Euro. Die Nachfrage sei momentan noch überschaubar, heißt es dort. Im Naturhof an der Gerresheimer Straße wird der niederländische Spargel pro Kilo für 24,90 Euro verkauft, berichtet eine Mitarbeiterin. Auch hier wird er auf Wunsch maschinell geschält. Auch in Haan wird schon frischer Spargel verkauft: „Bei uns kostet ein Kilo je nach Sortierung zwischen 15 und 20 Euro“, erklärt Thorn Stein von Bauer Lümmel. Auch er geht davon aus, dass der Preis bis Ostern noch einmal steigt: „Wir haben aktuell kein echtes Spargel-Wetter.“