Sparprogramm : Sparda-Bank streicht bis 2022 43 Filialen

Düsseldorf Bei der Genossenschaftsbank steht ein deutlicher Stellenabbau bevor.

Das Unternehmen wollte sich zum Umfang des Stellenabbaus noch nicht äußern. Die Bank teilte aber auf Anfrage nach einer Betriebsversammlung in Dortmund mit, voraussichtlich bis Mitte des kommenden Jahres sollten Filialen in Bergheim, Bergisch Gladbach, Grevenbroich, Gummersbach, Lennestadt, Lünen, Paderborn, Schwerte, Velbert und Warburg geschlossen werden. Zu größeren Einheiten würden 2020 drei Niederlassungen in Düsseldorf sowie Filialen in Gelsenkirchen, Hagen, Köln (2), Münster, Oldenburg und Solingen zusammengelegt. Bis Ende 2022 sei geplant, weitere 23 Filialen zusammenzulegen oder zu schließen. Zu denen gehören zwei weitere Niederlassungen in Düsseldorf, die wie die drei anderen am Standort der Zentrale in der Landeshauptstadt zusammengefasst werden.