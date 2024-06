Branche unter Druck Warum Festivals so teuer geworden sind

Der hohe Kostendruck treibt die Ticketpreise hoch. Für die günstigsten Karten für das diesjährige „Hurricane“ mussten Interessenten mindestens 199 Euro ausgeben – 40 Euro mehr als noch vor der Pandemie. Wer an diesem Freitag einen Last-Minute-Festivalpass kaufen wollte, bezahlte sogar 279 Euro. Tickets für das „Parookaville“, das kommenden Monat in Weeze am Niederrhein stattfindet, kosten derzeit noch 249 Euro. Etwas günstiger ist noch das „Lollapalooza“ Anfang September in Berlin, für das es im Moment Karten ab 209 Euro gibt. Viel Geld sparen können in der Regel all jene, die sich frühzeitig festlegen. So ist das Weekend Festival Ticket für „Rock am Ring“ 2025 im Moment für 199 Euro zu haben. Hier kommt für die meisten allerdings noch ein Campingticket dazu, das es ab 69 Euro gibt.