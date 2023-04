Öffentlicher Dienst Sorge vor höheren Steuern nach Tarifeinigung

Das will eigentlich auch keiner. Zumal das Einsparpotenzial bei den freiwilligen Leistungen der Städte und Gemeinden begrenzt ist. „Es ist davon auszugehen, dass manche Kommunen jetzt doch wieder mehr Schulden machen müssen, nachdem sie in den vergangenen Jahren mithilfe von Bund und Ländern die Verschuldung zurückgefahren hatten“, sagt Martin Beznoska, Experte für Finanz- und Steuerpolitik beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Besonders hart treffe dies größere, hoch verschuldete Städte im Land, die einerseits wegen hoher Personal- und Verwaltungsausgaben unter dem Tarifabschluss litten und andererseits hohe Verpflichtungen für Sozialausgaben hätten, bei denen nicht einfach gespart werden könne: „Selbst Köln könnte nach Stellenausweitungen in den vergangenen Jahren und bei einem immer noch hohen Schuldenstand Probleme bekommen“, schätzt Beznoska.