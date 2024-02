Krebserregende UV-Strahlen Warum Sonnenschutz auch im Frühling schon wichtig ist

Das Rezept für einen guten Sonnenschutz ist ganz leicht: Am besten trägt man Sonnencreme auf die Körperpartien auf, die der Sonne ausgesetzt ist – das Gesicht ist dabei am wichtigsten. Eine Kappe, eine Mütze oder ein Hut können die empfindliche Kopfhaut vor UV-Strahlung schützen, eine Sonnenbrille die Augen. Bei wärmeren Temperaturen sind die Regeln noch einmal strenger: Denn wer beispielsweise nur ein T-Shirt trägt, riskiert einen Sonnenbrand, weil der Stoff zu dünn ist, um die Haut darunter ausreichend zu schützen. Deshalb sollte man die Creme oder das Spray in diesem Fall auch auf Rücken, Bauch und Dekolleté auftragen. Kinder sind besonders gefährdet: Sie sollten gut eingecremt und möglichst nur mit langer Kleidung in der Sonne spielen.