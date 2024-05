Sommer, Sonne, Sonnenbrand Sechs Sonnencreme-Mythen im Check

Info

Sonnencreme-Spender In den Niederlanden gibt es sie schon an vielen öffentlichen Orten: kostenlose Sonnencreme-Automaten. Aus Sicht von Hautarzt Prieur wäre das auch in Deutschland eine gute Idee.



Aufklärung Darüber hinaus seien Informationskampagnen zur Aufklärung der Bevölkerung wichtig. „Auch Aktionen in Kindergärten, die den Schutz bei den Kleinsten erhöhen sollen, sind sehr begrüßenswert“, sagt Prieur.