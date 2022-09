Lob für Innovationen im vernetzten Haus : Sonderpreis für Miele als „NRW-Wandler“

Düsseldorf Wirtschaft im Wandel bedeutet nicht nur den Aufbau neuer Firmen sondern auch das konstante Weiterentwickeln von Traditionsunternehmen. Miele gehört zu diesen Vorbildern - auch dank hoher Ausgaben für Forschung und Entwicklung.

Miele ist 123 Jahre alt und damit einer der großen Traditionskonzerne Deutschlands, tatsächlich sind wenige Unternehmen in NRW so innovativ und modern wie der Gütersloher Hersteller von Hausgeräten. Stellvertretend für das Unternehmen erhalten Markus Miele und Reinhard Zinkann daher den Sonderpreis für Miele als NRW-Wandler.

Die Ostwestfalen gehören zu den Vorreitern bei der digitalen Vernetzung von Küche und Haushaltsgeräten in der Welt, wobei auch das Geschäft mit professionellen Kunden wie Restaurants, Krankenhäusern oder Ausstattern von Jachten eine Rolle spielt. Werden in New York oder Singapur Luxuswolkenkratzer gebaut, gehören Herde, Dampfgarer, Spülmaschinen oder Waschmaschinen von Miele oft zur Ausstattung der Wohnungen. Das gute Image und die innovative Technik helfen dem Anbieter dann auch, sich trotz harten Preiskampfs von der Konkurrenz aus Asien abzuheben. Fünf bis sieben Prozent des Umsatzes werden in Forschung und Entwicklung investiert, rund jeder zweite der 22.000 Arbeitsplätze ist weiterhin in Deutschland, gerade Ingenieure und Ingenieurinnen sowie Online-Experten spielen eine entscheidende Rolle beim Entwickeln immer nachhaltigerer Geräte für das vernetzte Zuhause.