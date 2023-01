Bundesfinanzhof weist Klage ab Die Folgen der Soli-Entscheidung für Steuerzahler

Wie geht es weiter? Es bleibt alles, wie es ist. Mit einer anderen Entscheidung des Bundesfinanzhofs wäre das Thema an das Bundesverfassungsgericht gegangen. Dann hätten die Karlsruher Richter entscheiden müssen, ob der Soli verfassungswidrig ist. Doch vom Tisch ist das Thema noch nicht. In Karlsruhe hängen weitere Verfahren an. „Ich hätte mir eine andere Entscheidung gewünscht, aber nun haben wir Klarheit. Den Soli müssen Einkommensteuerzahler ab zirka 65.000 Euro weiterhin zahlen, aber eben auch viele Betriebe und Sparer“, sagte Reiner Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler, unserer Redaktion. Doch das Thema sei nicht vom Tisch: „Der BFH hat betont, der `Aufbau Ost´ sei zwar eine Generationenaufgabe, aber nach 30 Jahren sollte mit dem Soli dann auch Schluss sein. Damit bleibt die Frage der Abschaffung auf der politischen Tagesordnung, denn rechnerisch müsste der Soli 2025 demnach endlich Geschichte sein“, so Holznagel weiter. „Juristisch ist ebenfalls noch nicht das letzte Wort gesprochen worden, denn es gibt bereits Beschwerden, die beim Bundesverfassungsgericht liegen.“