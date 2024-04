Solarverband Koalition verspielt Chance für deutsche Solarindustrie

Der Bundesverband Solarwirtschaft hat mit Enttäuschung auf seiner Meinung nach fehlende „industriepolitische Impulse“ im geplanten Solarpaket der Ampel-Koalition reagiert. In einer Stellungnahme des Verbandes für eine Anhörung im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie am Montag heißt es: „Im harten Standortwettbewerb mit Asien und den USA um die Solarfabriken der Zukunft ist damit vielleicht die letzte Chance für eine Renaissance der Solarindustrie in Deutschland und für mehr Sicherheit bei der Versorgung mit solartechnischen Schlüsselkomponenten verspielt worden.“