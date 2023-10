Dynamische und personalisierte Preise So wird Online-Shopping günstiger

Jutta ist 65 Jahre alt, Rentnerin und ab und an kauft sie in Online-Shops ein. Besucht sie die Website eines bestimmten Händels, werden ihr als Erstes eine Handtasche, ein Smartphone und eine Pauschalreise für 870 Euro angeboten. Besucht Michael, 49 Jahre, Beamter, der viel online einkauft und oft Preissuchmaschinen nutzt, dieselbe Website, findet sich auch bei ihm unter den ersten Vorschlägen dieselbe Pauschalreise, aber bei Michael kostet sie nur 800,70 Euro. Der Händler hat die Preise an seine Kunden angepasst – personalisiert. Das verdeutlicht die Website wasistdeinpreis.de erstell von der Verbraucherzentrale Saarland. Jutta und Michael sind fiktive Personen, in deren Rolle man schlüpfen kann, um herauszufinden, wie „Dynamic Pricing“ in der Realität aussehen kann.