Obstanbau Erdbeerente fällt dürftig aus

Aber: Auch wenn es mehr Erdbeeren aus dem Gewächshaus oder unter der Folie gegeben hat, so kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gesamternte anno 2024 um 8,5 Prozent geringer ausgefallen ist als im vergangenen Jahr. Folgerichtig ist das schlechte Wetter nicht der einzige Grund, warum die Erdbeeren in diesem Jahr rarer waren als sonst. „Maßgeblich für die Verringerung der Erntemengen sind die reduzierten Anbauflächen“, schreibt IT.NRW. In Zahlen heißt das: Die Anbaufläche für Freiland-Erdbeeren ist in diesem Jahr bei insgesamt 1384 Hektar (ein Hektar entspricht 10.000 Quadratmetern) um 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Ganz zu schweigen von dem Vergleich mit 2014 – da waren es noch mehr als 2800 Hektar gewesen. Spargel sei in diesem Jahr auf einer Fläche von insgesamt 3726 Hektar angebaut worden, was einem Rückgang von zwei Prozent entspreche, so die Statistiker. Die Spargelernte ist nach Angaben von IT.NRW in diesem Jahr um etwa 9,7 Prozent auf ungefähr 18.760 Tonnen gefallen.