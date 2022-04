Neu Empirica-Statistik : Immobilienpreise steigen weiter

Die Preise für Eigentumswohnungen sind im ersten Quartal im Schnitt um 2,4, die für Ein- und Zweifamilienhäuser um mehr als drei Prozent gestiegen. Mit steigenden Zinsen könnte der Boom aber nachlassen.

Also bleiben die Preise vorerst noch hoch. Das hat nicht nur mit Käufen wie kurz vor Toresschluss und mangelnden Investmentalternativen zu tun, sondern auch damit, dass Bauen teuer bleibt. Unter anderem wegen des Materialmangels, der große Teile der deutschen Wirtschaft umtreibt und manche Baufirmen angesichts immer schwieriger werdender Kalkulation in Verzweiflung stürzt. Das trifft nicht nur potenzielle Bauherren, sondern auch die Mieter.

Die wiederum haben zwischen Januar und März 2022 nicht so starke Steigerungen hinnehme müssen wie die Käufer. Um etwa 1,1 Prozent sind die durchschnittlichen Kaltmieten bundesweit in den ersten drei Monaten des Jahres gestiegen. Zum Vergleich: Eigentumswohnungen wurden um 2,4, Ein- und Zweifamilienhäuser sogar um mehr als drei Prozent teurer. Im Jahresvergleich sind die mittleren Preise für gekaufte Immobilien zwischen knapp zwölf und rund 14 Prozent nach oben gegangen, die Mieten nur um 4,6 Prozent. Wobei das auch nur ein Trostpflaster ist angesichts der Kostensteigerungen, die Mieter und Mieterinnen mit der Nebenkostenabrechnung im kommenden Jahr erwartet.

In Düsseldorf ist die Verlangsamung des Mietanstiegs ohnehin nur ein schwer fassbares Thema. Wenn man für die Miete einer Neubauwohnung im Schnitt mehr als 14 Euro je Quadratmeter zahlen muss (in Köln und Bonn sind es etwa 13), ist das viel Geld. Auch Köln und Bonn gehören da noch zu den 35 teuersten Standorten der Republik. Die Landeshauptstadt liegt bei den Neubauten unter den Großstädten auf Platz sechs hinter München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin und Freiburg; in der Gesamtbetrachtung aller Städte und Landkreise (in der unter anderem mehrere teure bayerische Regionen auffallen) immer noch auf Platz zwölf. Das nordrhein-westfälische Gegenstück ist das ostwestfälische Höxter mit durchschnittlichen Neubau-Mieten von 7,87 Euro.