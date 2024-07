Empirica-Daten So teuer sind die Immobilien in der Region

Für die einen ist es eine gute Nachricht, denn Wohneigentum scheint für sie erschwinglicher zu werden. Für andere sind die Preise für Häuser und Wohnungen in der Region so hoch, dass sie sich die eigene Immobilie eigentlich immer noch nicht leisten können. Sie hofften auf einen stärkeren Preisverfall. Doch die Hoffnung trügt gegenwärtig: Wie das Berliner Forschungs- und Beratungsinstitut Empirica in seiner jüngsten Immobilienpreis-Übersicht erklärt, fallen die Kaufpreise für Immobilien langsamer als bisher. Allerdings gibt es je nach Region noch große Unterschiede.