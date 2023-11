So teuer ist der Tod „Eine Bestattung ist nicht günstig“

Keunecke Wir merken einen Trend, dass es große Investoren gibt, die Bestattungsunternehmen aufkaufen. Manche, die keine Nachfolgeregelung getroffen haben, haben sich aber über Jahre oder Jahrzehnte hinweg viele Kontakte in der Branche aufgebaut und verkaufen dann eher an Familienunternehmen als an einen Konzern. Wer die großen Investoren sind, kann man aber ohnehin oft nur schwer feststellen. Die investieren beispielsweise auch in Start-ups. In NRW ist ungefähr jedes vierte Bestattungsunternehmen als GmbH geführt, aber das bedeutet noch nicht, dass wir da von einem Konzern reden. Häufig handelt es sich um „Familien-GmbHs“, deren Gesellschafter Familienmitglieder sind. Ein Blick in das Impressum der Bestatter-Website schadet nicht.