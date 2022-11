Wenn das Konto ins Minus rutscht : Kostenfalle: Dispozinsen steigen deutlich

Für viele Menschen wird das Geld am Monatsende knapp. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Düsseldorf Wenn das Girokonto ins Minus rutscht, verlangen viele Banken saftige Zinsen. Dass die Kosten steigen, habe mit der Erhöhung des Leitzinses durch die EZB zu tun, so die Banken. Verbraucherschützer aber üben Kritik.

Wenn das Geld am Ende des Monats knapp wird, greifen viele auf den Dispokredit zurück. Doch das Konto zu überziehen, ist eine teure Angelegenheit. Banken in der Region haben die Kosten zuletzt deutlich angehoben. Was bedeutet das für Kunden — und wie reagieren Verbraucherschützer? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was sind Dispozinsen und wie hoch sind sie? Banken räumen Verbrauchern die Möglichkeit ein, bei Bedarf bis zu einer gewissen Grenze mehr Geld auszugeben, als sich tatsächlich auf dem Konto befindet. Doch das kostet. Eine Abfrage unter Kreditinstituten hat ergeben, dass die ING derzeit mit 6,99 Prozent pro Jahr den niedrigsten Dispozins verlangt. Die Volksbank an der Niers, die im Südkreis Kleve Geschäfte macht, ist mit 15,95 Prozent Spitzenreiter. Klar ist aber auch: Beinahe alle Banken haben die Dispozinsen im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Wie steht es um die Überziehungszinsen? Wenn sogar der Dispo nicht mehr ausreicht, können die meisten Verbraucher ihr Konto noch darüber hinaus überziehen, zumindest bis hin zu einer weiteren Grenze. Mit dem Überziehungskredit gewähren Kreditinstitute ihren Kunden ein weiteres Darlehen ohne Sicherheiten. Doch Vorsicht: Die Zinssätze sind hoch. Bei der Sparkasse Rhein-Lippe liegt der Überziehungszinssatz bei 14,03 Prozent, bei der Volksbank Emmerich-Rees sind es 14,93 Prozent. Die Deutsche Bank fordert gar 15,15 Prozent Zinsen. Günstiger kommt man ebenfalls bei der ING weg: 6,99 Prozent Überziehungszinsen.

Weshalb haben die Banken die Zinsen erhöht? Viele Banken verweisen auf die Europäische Zentralbank. Sie hat mit Blick auf die Rekordinflation in der Eurozone einen weiteren großen Zinsschritt beschlossen. Der Leitzins steigt zum dritten Mal in diesem Jahr, und zwar von 1,25 auf 2,0 Prozent. „Grundsätzlich steht die Zinsentwicklung in einem sehr engen Zusammenhang mit der weiteren Zinspolitik der EZB“, heißt es von der Volksbank Niederrhein. Die Stadtsparkasse Düsseldorf verweist zudem darauf, dass man sich an der Entwicklung des gleitenden Drei-Monats-Euribor orientiere. Euribor bezeichnet den durchschnittlichen Zinssatz, zu dem sich europäische Banken untereinander Geld ausleihen. Und auch der Euribor steigt.

Was raten die Kreditinstitute? Banken erklären auf Anfrage unserer Redaktion, dass man Kunden in Schwierigkeiten Lösungen anbieten würde. Die Stadtsparkasse Düsseldorf spricht Disponutzer eigenen Angaben zu Folge regelmäßig an, um etwa mittels des Kontoauszugs über kostengünstigere Lösungen wie einen Privatkredit zu informieren. Die Volksbank Niederrhein will die Dispozinssätze bis auf Weiteres nicht anheben. Weiter erklärt das Geldhaus: „Wichtigstes Element ist für uns die frühzeitige Umschuldung der dauerhaft genutzten Teilbeträge eines Dispokredites. Hierdurch sparen unsere Kunden deutlich und nachdrücklich Zinsen und kommen vor allem in einen Schuldenabbau durch eine vereinbarte Tilgung.“

Wird es weitere Zinserhöhungen geben? Ja, damit ist zu rechnen. Schließlich plädierten EZB-Währungshüter zuletzt bereits für weitere Zinserhöhungen „Der Dispozinssatz ist an einen Referenzzins gekoppelt. Steigt dieser um einen bestimmten Wert, passen wir zum nächsten Rechnungsabschluss den Zinssatz an. Im aktuellen Umfeld steigender Zinsen wird folglich auch der Dispozinssatz wieder steigen“, heißt es von der Sparkasse in Leverkusen. Auch die Sparkasse Krefeld erklärt, dass eine Zinsanpassung im Januar 2023 erforderlich sein dürfte, wenn sich der Trend fortschreibt. Übrigens: Bei dem Krefelder Kreditinstitut nutzen derzeit nur knapp sechs Prozent der Kunden die bereitgestellten Kreditlinien.

Wie blicken Verbraucherschützer auf den Trend? Rechtsanwalt Marcus Köster ist bei der NRW-Verbraucherzentrale für Kredite und Entschuldung zuständig. Er sagt: „Der Leitzins ist immer noch weit unten. Dennoch sieht man, dass die Zinssätze deutlich steigen. Das Gaspedal der Erhöhung wird nun unverkennbar schneller gedrückt als das Bremspedal in den vergangenen Jahren der Niedrigzinsphase. Daher kann ich die Argumentation vieler Banken nicht verstehen.“ Noch würden die Verbraucherzentrale NRW nicht allzu viele Anfragen bezüglich steigender Dispo- und Überziehungszinsen erreichen. „Aber da dürfte noch etwas auf uns zukommen“, sagt Köster.