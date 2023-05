Vorgezogener Kohleausstieg So sollen die Tagebaue zu Seen werden

Ist das Rheinwasser überhaupt für Seen geeignet? Der BUND meint nein. Eine Überprüfung der Rheinwasserqualität vor Einleitung in die Rohrleitungen sei ebenso wenig vorgesehen wie der Einbau einer Reinigungsstufe, kritisieren die Naturschützer. Damit werde über die Zeit das mit vielen Schadstoffen belastete Rheinwasser in Erdschichten und Grundwasserleiter gelangen. Der BUND nennt als Beispiel die polyfluorierten Alkylverbindungen, die als Abfallprodukte im Chemiepark Leverkusen anfallen und in Wupper und Rhein abgeleitet würden. Er fordert: „RWE muss das Rheinwasser aufbereiten und reinigen.“ Der Konzern betont dagegen, dass Untersuchungen wie der „Rheinwassergütebericht“ zeigen würden, dass das Rheinwasser für die Seen sowie als Ökowasser gut geeignet sei und Nutzungen wie Wassersport und Schwimmen zulassen würden. RWE will ohnehin eine Aufbereitung prüfen: „Für den Teil des Rheinwassers, der im Bereich der Trinkwasserversorgung versickert oder in Oberflächengewässer eingeleitet wird, wird eine Aufbereitung in den bestehenden Ökowasserwerken Wanlo bzw. Jüchen in Betracht gezogen.“