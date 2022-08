Mehr Flächen für Getreideanbau : So soll die Weizenernte wachsen

Düsseldorf Die Trockenheit beeinträchtigt die Ernte in Deutschland deutlich, vor allem im Nordosten der Republik. Da kommt die Aussetzung von EU-Regeln für Flächenstilllegungen zur rechten Zeit.

Betriebe Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland gibt es in Baden-Württemberg (39.085). Dahinter folgen Niedersachsen (35.348) und Nordrhein-Westfalen (33.611, Stand 2020).

Schlechtere Ernte wegen schlechterer Wetterbedingungen – das kann dazu führen, dass unser Weizenexport (1,7 Millionen Tonnen pro Jahr) zurückgefahren wird und/oder im Selbstversorger-Land Deutschland der Grad der Selbstversorgung abnimmt. Weniger Export hieße schlechtere Versorgung auch der Länder in Afrika, und das in einer Zeit, in der die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs Lieferungen aus dem Kriegsgebiet lange Zeit unmöglich gemacht haben und auch jetzt noch den Export aus dem Hafen in Odessa verlangsamen.

Da fällt die Idee von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), die Anbauflächen für Getreide vorübergehend zu erhöhen und im nächsten Jahr EU-Regeln für ein Jahr außer Kraft zu setzen, bei den Bauern auf buchstäblich fruchtbaren Boden. Die haben das schon lange gefordert. Özdemirs Pläne könnten ihnen eine Atempause verschaffen, sind aber aus Verbandssicht nicht der Weisheit letzter Schluss. „Eine Aussetzung für ein Jahr ist sicherlich nicht ausreichend. Um weiterhin eine sichere Lebensmittelversorgung gewährleisten und in Krisenzeiten reagieren zu können, müssen wir alle Flächen nutzen können, auf denen es landwirtschaftlich sinnvoll ist“, fordert Bauernpräsident Joachim Rukwied. Die Länder müssten den Plänen jetzt zügig zustimmen, so Rukwied.

Das soll dem Artenschutz dienen. Entsprechend harsch fällt die Reaktion der Umweltschutzorganisation Greenpeace aus: „Die ohnehin viel zu geringen Flächen zum Schutz der Artenvielfalt in der Landwirtschaft sollen wirtschaftlichen Interessen geopfert werden. Dabei ist die Ernährungssicherung in Kriegszeiten nur ein Vorwand, um wertvolle Biotope unterzupflügen.“ Was an der Stelle pikant ist: Özdemirs Staatssekretärin Jennifer Morgan war bis zu ihrem Wechsel ins Landwirtschaftsministerium Chefin von Greenpeace. Ihre Berufung sollte ein Signal für umweltfreundliche Landwirtschaftspolitik setzen. Doch die ist in Krisenzeiten schwer umzusetzen.