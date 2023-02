Geldserie (3) Wie die Aktienrente funktionieren soll

Gibt es Vorbilder? Das prägnanteste ist Schweden. Die Skandinavier haben in den 1990er-Jahren den sogenannten AP7-Fonds eingeführt. Der investiert komplett in Aktien, zum Großteil über sogenannte Indexfonds. Das Geld dafür steuern die Versicherten dadurch bei, dass 2,5 Prozent ihrer Beiträge, die sie vorher in das gesetzliche Umlagesystem eingezahlt haben, in den Fonds fließen. Aber eben nicht zusätzlich: Der eigentliche Rentenbeitrag sank dadurch auf 16 Prozent. Aber: Wer ein paar Prozentpunkte der Beiträge abzweigen und am Kapitalmarkt investieren will, braucht womöglich über Jahre hinweg einen größeren Bundeszuschuss für die gesetzlichen Rentenkassen.

Je näher für schwedische Beschäftigte das Rentenalter rückt, desto stärker werden übrigens deren Anteile an dem Fonds in risikoärmere Investments umgeschichtet – Anleihen beispielsweise, die fest verzinst sind. Und natürlich von solventen Schuldnern kommen sollten. Nur wer sich nicht selbst für mindestens eines von mehr als 400 zur Auswahl stehenden Angebote entscheidet, landet in einem staatlich verwalteten Fonds.